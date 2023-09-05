Manchester United'ın yıldızı Antony, eski sevgilisinin iddiaları sonrası Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Manchester United'ın yıldızı Antony, eski sevgilisinin iddiaları sonrası Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Manchester United\'ın yıldızı Antony, eski sevgilisinin iddiaları sonrası Brezilya Milli Takımı\'nın kadrosundan çıkarıldı
Son Güncelleme: 05.09.2023 15:39

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Antony, eski sevgilisi Gabriela Cavallin'e fiziksel saldırıda bulunduğu iddiaları sonrası Brezilya Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Cavallin'in ortaya çıkan fotoğraflarında kafasının kanadığı görüldü.

Manchester United'ın geçen yaz 95 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Anthony, özel hayatıyla gündemde. Eski sevgilisi Gabriela Cavallin'e fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilen futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı.

ESKİ SEVGİLİYE TEHDİT VE ŞİDDET

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Antony, eski sevgilisine tehdit edici mesajlar gönderdi. Bununla da kalmayan Brezilyalı futbolcu, Cavallin'e fiziksel saldırıda bulundu. Şiddet gördüğünü iddia eden Cavallin'in kafasının kanadığı fotoğraflar ortaya çıktı.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Brezilya Milli Takımı ile 15 maça çıkan Anthony, 2 gole imza attı. Manchester United formasıyla ise 47 karşılaşmada görev alan Brezilyalı, 10 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Eski sevgilisinin iddiaları sonrası Antony, Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı
Cavallin'in şiddet gördüğünü iddia ettiği fotoğraflar

Manchester United, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manchester United'ın yıldızı Antony, eski sevgilisinin iddiaları sonrası Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ın yıldızı Antony, eski sevgilisinin iddiaları sonrası Brezilya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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