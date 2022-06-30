Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket "pes artık" dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı - Son Dakika
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Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket "pes artık" dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı

30.06.2022 10:07

Eski Avustralyalı tekerlekli sandalye tenisçisi 30 yaşındaki Dylan Alcott, Londra'da bir restorantta yaptığı skandal hareketle gündeme geldi. Sevgilisi olan cinsel ilişki uzmanı Chantelle Otten ile restorana giden Alcott, herkesin gözü önünde cinsel ilişki oyuncağı kullandı. O anları Instagram hesabından paylaşan Alcott'a yorum yağdı.

Daily Star'da yer alan habere göre, Tenisçi Dylan'ın kız arkadaşı cinsel ilişki oyuncağını, cinsel organının üzerinde gezdirirken Dylan'da telefonu ile cinsel ilişki oyuncağının kontrolünü sağladı. Kız arkadaşı restoranda bulunan kişilere aldırmadan arka arkaya çığlıklar attı. Chantelle, yanında bulunan arkadaşlarına kendisine dokunmaları için izin verdi.

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan'dan skandal hareket! Herkesin içinde cinsel ilişki oyuncağını denedi

TEPKİ YAĞDI

Chantelle, sosyal medya hesabında cinsel ilişki oyuncağının nasıl kullanıldığını ve ne kadar zevk verdiğini anlattığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma bazı takipçileri kendinden utanmalısın gibi yorumlar yazarak tepki gösterdi.

Eski tekerlekli sandalye tenisçisi Dylan'dan skandal hareket! Herkesin içinde cinsel ilişki oyuncağını denedi
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Daily Star, Cinsellik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket 'pes artık' dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket "pes artık" dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı - Son Dakika
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