Eski sporcu Dylan Alcott'un yaptığı hareket "pes artık" dedirtti! Restoranda cinsel ilişki oyuncağı kullandı

Daily Star'da yer alan habere göre, Tenisçi Dylan'ın kız arkadaşı cinsel ilişki oyuncağını, cinsel organının üzerinde gezdirirken Dylan'da telefonu ile cinsel ilişki oyuncağının kontrolünü sağladı. Kız arkadaşı restoranda bulunan kişilere aldırmadan arka arkaya çığlıklar attı. Chantelle, yanında bulunan arkadaşlarına kendisine dokunmaları için izin verdi.

TEPKİ YAĞDI

Chantelle, sosyal medya hesabında cinsel ilişki oyuncağının nasıl kullanıldığını ve ne kadar zevk verdiğini anlattığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşıma bazı takipçileri kendinden utanmalısın gibi yorumlar yazarak tepki gösterdi.