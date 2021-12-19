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Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum - Son Dakika

Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum

19.12.2021 21:22
Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum

Kadıköy'de 2-2 biten Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ın gollerini atan Josef, maç sonu dikkat çeken açıklamalar yaptı. Josef, "İyi bir futbolcu olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerine yer verdi.

Siyah-Beyazlılar'da maçın yıldızı olan Josef de Souza, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra hayli sevinç yaşadı. Josef, maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN

Josef maçın ardından, "İyi bir futbolcu olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu maçı bana oynama fırsatı verdi. İyi oynadık, kazana bilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de güzeld. Bu gollerle buradan puan aldık. Mutluyum, takım arkadaşlarımı da oyundan dolayı tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

Eski takımı Fenerbahçe'ye golleri sıralayan Josef'ten çarpıcı yorum: İyi futbolcuyum

"İKİSİ DE GÜZELDİ"

Josef karşılaşma hakkında, "İyi bir maç oynadık, kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de bence güzeldi. Bu iki gol sayesinde buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Ben çok mutluyum. Bu oyundan dolayı takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum

Josef de Souza, Fenerbahçe, Mevla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum - Son Dakika
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