Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum

Siyah-Beyazlılar'da maçın yıldızı olan Josef de Souza, eski takımı Fenerbahçe'ye attığı gollerden sonra hayli sevinç yaşadı. Josef, maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN

Josef maçın ardından, "İyi bir futbolcu olduğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu maçı bana oynama fırsatı verdi. İyi oynadık, kazana bilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de güzeld. Bu gollerle buradan puan aldık. Mutluyum, takım arkadaşlarımı da oyundan dolayı tebrik ederim" açıklamasında bulundu.

"İKİSİ DE GÜZELDİ"

Josef karşılaşma hakkında, "İyi bir maç oynadık, kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de bence güzeldi. Bu iki gol sayesinde buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Ben çok mutluyum. Bu oyundan dolayı takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.