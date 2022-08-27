10 kilometre koşusunda erkeklerde Ali Şimşek birinci, Kerem Yetişir ikinci, Ömer Faruk Uğurlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Demet Mutlu, Ekaterina Troshanova ve Burcu Aktaş dereceye girdi.

Kaynak: AA

Ali Şimşek, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

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