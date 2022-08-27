Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

27.08.2022 12:48
Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Eskişehir Yarı Maratonu'na 19'u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen Eskişehir Yarı Maratonu'na 19'u yabancı yaklaşık 4 bin sporcu katıldı.

10 kilometre koşusunda erkeklerde Ali Şimşek birinci, Kerem Yetişir ikinci, Ömer Faruk Uğurlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Demet Mutlu, Ekaterina Troshanova ve Burcu Aktaş dereceye girdi.

21 kilometrede erkeklerde birinciliği Fetene Alemu Regasa, ikinciliği Ahmet Alkanoğlu, üçüncülüğü Üzeyir Söylemez elde etti. Kadınlar yarışını Fatma Arık birinci, Nuray Bulut Göktepe ikinci, Zeynep Burcu Akbaba üçüncü sırada bitirdi.

Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise Önder Karakulah birinci, İbrahim Karasakal ikinci, Osman Yekta üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

YORUMLAR
500
Yörük Türkmenleri Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti Yörük Türkmenleri Başkan Ataç'ı Ziyaret Etti AK Parti Milletvekili Günay: 'Çiftçimize destek ödenekleri hesaplara geçmeye başladı' AK Parti Milletvekili Günay: 'Çiftçimize destek ödenekleri hesaplara geçmeye başladı'
Kaynak: AA

Ali Şimşek, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
11:05 Bursa'da kan donduran olay! Kız çocuklarını kaçırıp iki gün şiddet uyguladılar
11:02 Gaziantep'e göreve giden uzman çavuş, kafasından vurulmuş halde ölü bulundu!
10:52 Hakan Ural canlı yayında tutuklanan Gülşen'i topa tuttu: Maşa gibi kullanılıyorsun
10:36 Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını konuşuyor! İşte o haberler
10:35 Etiler'de sokak ortasında öldürülen genç intikam cinayetine kurban gitmiş!
10:22 Samsun Kasaplar Odası Başkanı'ndan, vatandaşa 'ucuz et' uyarısı: 100 TL'ye kıyma satabiliyorsanız, o ette bir şeyler aramak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 12:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement