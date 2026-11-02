Eskişehir'de 29 Ekim kutlamalarında masa tenisi turnuvasına 149 sporcu katıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de 29 Ekim kutlamalarında masa tenisi turnuvasına 149 sporcu katıldı

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Eskişehir\'de 29 Ekim kutlamalarında masa tenisi turnuvasına 149 sporcu katıldı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Kent genelindeki tesislerde yapılan turnuvaya her yaş grubundan 149 sporcu katıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde hayata geçirilen organizasyon, bayram etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. Kent genelindeki tesislerde düzenlenen turnuvaya, her yaş grubundan toplam 149 sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından organizasyona katkı sağlayan kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve sporculara teşekkür edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de 29 Ekim kutlamalarında masa tenisi turnuvasına 149 sporcu katıldı - Son Dakika
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