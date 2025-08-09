Eskişehir\'de Durgunsu Kano Şampiyonası Başladı

Eskişehir'de düzenlenen 'Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na 15 ilden 28 kulüp ile 209 kadın ve 393 erkek sporcu katıldı.

Sarısungur Göleti'nde gerçekleştirilen 'Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası' başladı. 15 ilden 28 kulüp, 209 kadın ve 393 erkek sporcu ile 29 antrenör şampiyonada bir araya geldi. Kıyasıya mücadele edilen şampiyonanın 12 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi. - ESKİŞEHİR