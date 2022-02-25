Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi

25.02.2022 18:39
Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi

Eskişehir'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Eskişehir'de Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenlenen ve 30 üniversiteden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı 21'inci Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi. Kapanış törenine Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Argan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Okçuluk Teknik Kurulu Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Ertan ile federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, "Yarışan tüm sporcularımıza, onlara destek veren hocalarımıza, hakem heyetine ve federasyonumuzun çok değerli temsilcilerine teşekkür ederim. Spor demek centilmenlik demek ve okçuluk alanı oldukça sakin ve centilmenlikle yürüyen bir spor" dedi.

Makaralı Yay Erkek Takım müsabakalarında; ESTÜ 1'inci olarak altın, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 2'nci olarak gümüş, İstanbul Üniversitesi 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Atılım Üniversitesi ise 4'üncü oldu. Klasik Yay Erkek Takım müsabakalarında; Nişantaşı Üniversitesi 1'inci olarak altın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2'nci olarak gümüş, TED Üniversitesi 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Ankara Üniversitesi ise 4'üncü oldu. Klasik Yay Bayan Takım müsabakalarında da; Ankara Üniversitesi 1'inci olarak altın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2'nci olarak gümüş, TED Üniversitesi 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. Hacettepe Üniversitesi ise şampiyonayı 4'üncü olarak tamamladı.Şampiyona Rektör Prof. Döğeroğlu'nun sporculara madalyalarını vermesi ve şampiyonada görev alanlara teşekkür belgelerini takdim etmesi ile sona erdi.

Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Eskişehir, Türkiye, Okçuluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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