Eskişehir\'de GSB Spor Okulları Karate Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GSB Spor Okulları bünyesindeki karate antrenmanları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılıyor.

Çocuk ve gençlerin spora kazandırılması, yeteneklerinin keşfedilmesi ve düzenli spor yapma alışkanlığı edinmeleri amacıyla sürdürülen GSB Spor Okulları, farklı branşlarda gençleri sporla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen karate antrenmanları yoğun ilgi görüyor.

Deneyimli antrenör Mehmet Sami Togay yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalara yaklaşık 70 genç sporcu katılıyor. Yaz dönemini spor yaparak değerlendiren minik ve genç karateciler; bir yandan karate branşının temel

tekniklerini öğrenip geliştirirken, diğer yandan disiplin, dayanıklılık ve özgüven kazanmaya yönelik egzersizler gerçekleştiriyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan spor okulları çalışmalarının farklı branşlarda da hız kesmeden devam edeceğini belirtti.