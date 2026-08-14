Eskişehir'de GSB Spor Okulları Karate Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de GSB Spor Okulları Karate Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor

Eskişehir\'de GSB Spor Okulları Karate Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GSB Spor Okulları bünyesindeki karate antrenmanları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda yapılıyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren GSB Spor Okulları bünyesindeki karate antrenmanları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılıyor.

Çocuk ve gençlerin spora kazandırılması, yeteneklerinin keşfedilmesi ve düzenli spor yapma alışkanlığı edinmeleri amacıyla sürdürülen GSB Spor Okulları, farklı branşlarda gençleri sporla buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen karate antrenmanları yoğun ilgi görüyor.

Deneyimli antrenör Mehmet Sami Togay yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalara yaklaşık 70 genç sporcu katılıyor. Yaz dönemini spor yaparak değerlendiren minik ve genç karateciler; bir yandan karate branşının temel

tekniklerini öğrenip geliştirirken, diğer yandan disiplin, dayanıklılık ve özgüven kazanmaya yönelik egzersizler gerçekleştiriyor.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan spor okulları çalışmalarının farklı branşlarda da hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Eskişehir, Anıl Gül, Gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'de GSB Spor Okulları Karate Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de GSB Spor Okulları Karate Antrenmanları Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.