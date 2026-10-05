Eskişehir\'de masa tenisinde dereceye giren takımlar bölge elemelerine katılacak

Eskişehir'de Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakalarında dereceye giren takımlar açıklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin sporla buluştuğu Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen müsabakalar tamamlandı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eski Genel Müdürlüğü; kadınlarda ise Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü dereceye girerek bölge elemelerinde Eskişehir'i temsil etmeye hak kazandı.

"Sporla buluşuyor, birlikte yarışıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Turnuvaya katılan tüm kurumlarımıza ve mücadele eden sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Bölge elemelerinde Eskişehir'imizi temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyor, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Sporla buluşuyor, birlikte yarışıyoruz" ifadeleri yer aldı.