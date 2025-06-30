Eskişehir\'de Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen '1. Sağlık Çalışanları Tenis Turnuvası', final müsabakaları ve kupa töreniyle tamamlandı.

Final günü kadınlar final maçı ile başladı. Esma Karataş ile Figen Yalçın arasında gerçekleşen mücadelede, rakibini üstün performansla geride bırakan Figen Yalçın şampiyonluğa ulaştı. Erkekler final maçı ise Op. Dr. Ersoy Esen ile Uzm. Dr. Cem Özdağ'ı karşı karşıya getirdi. Keyifli ve çekişmeli geçen maçta kazanan isim Op. Dr. Ersoy Esen oldu. Final karşılaşmalarını sağlık çalışanlarının yanı sıra aileleri ve çok sayıda izleyici ilgiyle takip etti. Kupa töreninde turnuvaya katılan tüm sporcular onurlandırıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık çalışanlarının mesleki sorumluluklarının yanı sıra sosyal ve sportif alanlarda da bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin kurum kültürünü güçlendirdiğini ve birlik duygusunu artırdığını belirtti.

Dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi

Konuşmaların ardından, kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporculara kupaları takdim edilip finalistlere teşekkür belgeleri sunuldu. Günün hatırasına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Ayrıca, sürpriz hediyelerin dağıtıldığı çekilişle törene neşeli ve heyecanlı anlar eklendi. Katılımcılardan büyük beğeni toplayan turnuva, sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon kaynağı olurken, geleneksel hale getirilmesi yönünde planlamalar da yapıldı. - ESKİŞEHİR