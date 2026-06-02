Eskişehir'de Voleybol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Voleybol Şampiyonası Başladı

Eskişehir\'de Voleybol Şampiyonası Başladı
02.06.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu, ETO işbirliğiyle 160 takımın katılımıyla voleybol şampiyonası düzenliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) işbirliğiyle düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda 160 takım mücadele ediyor.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Eskişehirli voleybolcu Emincan Kocabaş'ın anısını yaşatmak amacıyla "Emincan Kocabaş Sezonu" adıyla düzenlenen organizasyonun Eskişehir Fuar Kongre Merkezi'ndeki açılışında yaptığı konuşmada, genç yaşta kaybedilen sporcuların hatıralarının spor camiasında yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Eskişehir'in kültür, sanat, eğitim ve spor şehri olduğunu vurgulayan Yılmaz, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Vali Yılmaz, voleybolun takım ruhunu, dayanışmayı, disiplini ve karşılıklı saygıyı öğreten en önemli spor dallarından biri olduğunu ifade ederek, genç sporcuların yalnızca sportif başarılar elde etmekle kalmayıp aynı zamanda güçlü karakterler geliştirdiğini vurguladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise Eskişehir'in çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, şampiyonada mücadele edecek gençlerin ve çocukların evinde gibi hissedeceğini kaydetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve ETO Başkanı Metin Güler'in de birer konuşma yaptığı programda, Vali Yılmaz şampiyonanın açılış servisini kullandı.

30 Haziran'a kadar devam edecek şampiyonada, "küçük kız", "küçük erkek", "yıldız kız", "yıldız erkek", "midi kız" ve "midi erkek" kategorilerinde 160 takım yer alıyor.

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Eskişehir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'de Voleybol Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı 14 yıl önce boşandığı eşini öldürdü, sebebi ifadesinde ortaya çıktı
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
Eyüpsultan’da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı Eyüpsultan'da ders sırasında 2. kattan atlayan öğrenci hastaneye kaldırıldı
Noa Lang değil Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer Noa Lang değil! Galatasaray ve Napoli arasında futbolseverleri şaşırtacak transfer
Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye’de neden hala faaliyette Sahibi bilinmiyor, Türkçe dil desteği sürüyor: KCEX Türkiye'de neden hala faaliyette?
Travis Scott konserinden sonra ABD’li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
13:23
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı Yeni bulgu çok insanın başını yakar
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 14:14:38. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Voleybol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.