Eskişehir'de yıldızlar müsabakaları tamamlandı, dereceye girenler belli oldu - Son Dakika
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Eskişehir'de yıldızlar müsabakaları tamamlandı, dereceye girenler belli oldu

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Eskişehir\'de yıldızlar müsabakaları tamamlandı, dereceye girenler belli oldu
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Eskişehir'de 10-11 Ekim 2026'da düzenlenen Yıldızlar Kulüplü Takım ve Ferdi Müsabakaları, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda tamamlandı. Ferdi kategorilerde 24 erkek ve 12 kadın sporcu yarıştı, dereceye girenler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tebrik edildi.

Eskişehir'de 24 erkek ve 12 kadın sporcunun yarıştığı Yıldızlar Kulüplü Takım ve Ferdi Müsabakaları tamamlandı.

Yıldızlar Kulüplü Takım ve Ferdi Müsabakaları, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlendi. Erkeklerde 6 takım, kadınlarda 4 takımın mücadele ettiği organizasyonda ferdi kategorilerde 24 erkek ve 12 kadın sporcu yarıştı. 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye girenler belli oldu. Ferdi kadınlarda Ece Bayraktaroğlu 1'inci, Zeynep Çoban 2'nci, Elif Sümeyye Özmen 3'üncü ve Z. Nida Vardar 4'üncü oldu. Ferdi erkeklerde ise Kaya Demirel 1'inci, Batıkan Şen 2'nci, A. Mert Filiz 3'üncü ve Batuhan Kıvrak 4'üncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müsabakalarda dereceye giren sporcularımızı ve takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Kemal UnakıtanEskişehirGençlikÇamlıcaSporSon Dakika

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