Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda koltuklar yenileniyor
Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yeni sezon öncesi saha bakımı ve koltuk yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Seyirci alanlarındaki hasarlı ve rengi solan koltuklar için tadilat ve demo çalışmaları yapılıyor; amaç, sporculara ve seyircilere daha modern ve güvenli bir ortam sunmak.
Eskişehir'de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında saha bakım ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Sahanın mevcut eksiklikleri giderilirken, müsabakalar sırasında seyirci alanlarında zarar gören koltukların tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zaman içerisinde rengi solan koltuklarla ilgili ise demo, ön hazırlık ve deneme çalışmaları yapılarak uygulanacak yöntem üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Yeni sezonda sporculara ve sporseverlere daha güvenli, düzenli ve modern bir stadyum ortamı sunmak amacıyla bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle yapılıyor.
Kaynak: İHA
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