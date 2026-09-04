Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda koltuklar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda koltuklar yenileniyor

Eskişehir\'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu\'nda koltuklar yenileniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yeni sezon öncesi saha bakımı ve koltuk yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Seyirci alanlarındaki hasarlı ve rengi solan koltuklar için tadilat ve demo çalışmaları yapılıyor; amaç, sporculara ve seyircilere daha modern ve güvenli bir ortam sunmak.

Eskişehir'de bulunan Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında saha bakım ve düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sahanın mevcut eksiklikleri giderilirken, müsabakalar sırasında seyirci alanlarında zarar gören koltukların tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Zaman içerisinde rengi solan koltuklarla ilgili ise demo, ön hazırlık ve deneme çalışmaları yapılarak uygulanacak yöntem üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Yeni sezonda sporculara ve sporseverlere daha güvenli, düzenli ve modern bir stadyum ortamı sunmak amacıyla bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle yapılıyor.

Kaynak: İHA

Fethi Heper, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda koltuklar yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

12:13
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:26
Kılıçdaroğlu’nu öfkelendiren görüntü
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:22:16. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda koltuklar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement