Eskişehir'den Engelli Voleybolu Projesine Avrupa Desteği - Son Dakika
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Eskişehir'den Engelli Voleybolu Projesine Avrupa Desteği

Eskişehir\'den Engelli Voleybolu Projesine Avrupa Desteği

Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü, 'Farklı Yeteneklere Sahip Sporcular İçin Fırsat Eşitliği: Avrupa'da Engelli Voleybolu' projesi ile Türkiye Ulusal Ajansı'ndan hibe desteği aldı. 19 bin 285 Euro bütçeli proje, engelli bireylerin spora katılımını artırmayı hedefliyor.

27.03.2025 11:15  Güncelleme: 11:17
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Eskişehir Öğretmenler Spor Kulübü'nün 'Farklı Yeteneklere Sahip Sporcular İçin Fırsat Eşitliği: Avrupa'da Engelli Voleybolu' projesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.

19 bin 285 Euro bütçeli Erasmus+ Spor projesi, engelli bireylerin, özellikle ampute ve fiziksel engelli gençlerin, spora yönlendirilerek sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefliyor. Proje çerçevesinde, oturarak voleybol gibi paralimpik branşlarda fırsat eşitliği sunulacak ve sporcuların fiziksel, psikolojik gelişimleri desteklenecek. Özellikle ampute bireylerin oturarak voleybola ilgisini artırmak ve bu alanda gelişimlerini sağlamak önemli hedeflerden biri. Kulüp antrenörleri ve sporcuları, İtalya'nın Fermo kentinde, ev sahibi kurum Scuola di Pallavolo Fermana ile bir hafta sürecek işbaşı gözlem programına katılacak. Bu süreçte antrenman stratejileri güncellenecek ve sporcuların performansları artırılacak.

"İtalya'ya gidecek voleybol oyuncuları için hazırlıklar tamamlandı"

Hazırlık ziyaretinde proje ekibi, Fermo Belediye Başkanı Paolo Calcinaro ve Spor ve Gençlik Politikaları Danışmanı Alberto Maria Scarfini ile bir araya gelerek projeyi tanıttı. Ekim ayında İtalya'ya gidecek voleybol oyuncuları için hazırlıklar tamamlandı. Bu proje, ampute ve fiziksel engelli bireylerin sporda daha fazla yer almasını sağlayarak oturarak voleybolun Türkiye'de yaygınlaşmasına önemli katkı sunacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehir'den Engelli Voleybolu Projesine Avrupa Desteği - Son Dakika

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