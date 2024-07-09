Eskişehir İnönü Belediyesi 8. Halı Saha Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Halı Saha Futbol Turnuvası mahalle muhtarlarının da katılımıyla başladı. Yenice Mahalle-İnönü Gençlik takımını 13-2 yenerek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.

İnönü Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası mahalle muhtarlarının da katılımı ile başladı. İlk gün oynanan maçlarda Never Mınd-Bozkurtlar takımını 7-5 yenerken, Erdi Gündüz Mühendislik ise Erenköy Gençlik takımını 8-5 yendi.

Diğer maçta ise Yenice Mahalle -İnönü Gençlik takımını 13-2 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. İlçede oynanan maçları yakından takip eden İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı "Güzel bir atmosferde başlayan turnuvamızda dostluk ve sporun kazanması dileğiyle tüm sporcularımıza başarılar dilerim" açıklamasını yaptı. - ESKİŞEHİR