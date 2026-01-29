İnönü'de spor kompleksi hızla yükseliyor - Son Dakika
İnönü'de spor kompleksi hızla yükseliyor

İnönü\'de spor kompleksi hızla yükseliyor
29.01.2026 16:06  Güncelleme: 16:09
İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, 35 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen futbol sahası ve spor kompleksinin yüzde 70 oranında tamamlandığını açıkladı. Kompleksin, gençlerin spora yönlendirilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, toplam 35 milyon TL yatırım bedeline sahip olan İnönü Futbol Sahası ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Fen İşleri ekipleri ve sorumlu personelle birlikte sahada incelemeler yapan Başkan Hamamcı, projenin yüzde 70 oranında tamamlandığını belirtti. İnşaat faaliyetleriyle eş zamanlı olarak çevre düzenlemesi, yeşillendirme ve oturma gruplarının yerleştirileceği alanlarda da incelemelerde bulunan Başkan Hamamcı, ilgili personellere gerekli talimatları verdi. Modern donanımlarla kısa sürede tamamlanması hedeflenen spor kompleksinin hizmete girmesiyle birlikte ilçenin cazibesinin artacağını ifade eden Başkan Hamamcı, "Bu tesisle birlikte gençlerimizin spora yönlendirilmesi noktasında önemli bir fiziki alt yapıyı daha ilçemize kazandırmış olacağız. İnönü'müzün, memleketimizin geleceği olan gençlerin enerjisine ve sporun birleştirici gücüne inanarak yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

84 x 121 metre ölçülerinde sentetik çim yüzeye sahip futbol sahasının yanı sıra tesis içerisinde 4 adet aydınlatma direği, ikili soyunma odaları, 250'şer kişilik 2 adet portatif çelik tribün, trafo ve mevcut binanın tadilat çalışmaları yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnönü'de spor kompleksi hızla yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İnönü'de spor kompleksi hızla yükseliyor - Son Dakika
