İnönü\'de spor kompleksi hızla yükseliyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, toplam 35 milyon TL yatırım bedeline sahip olan İnönü Futbol Sahası ve Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Belediye Fen İşleri ekipleri ve sorumlu personelle birlikte sahada incelemeler yapan Başkan Hamamcı, projenin yüzde 70 oranında tamamlandığını belirtti. İnşaat faaliyetleriyle eş zamanlı olarak çevre düzenlemesi, yeşillendirme ve oturma gruplarının yerleştirileceği alanlarda da incelemelerde bulunan Başkan Hamamcı, ilgili personellere gerekli talimatları verdi. Modern donanımlarla kısa sürede tamamlanması hedeflenen spor kompleksinin hizmete girmesiyle birlikte ilçenin cazibesinin artacağını ifade eden Başkan Hamamcı, "Bu tesisle birlikte gençlerimizin spora yönlendirilmesi noktasında önemli bir fiziki alt yapıyı daha ilçemize kazandırmış olacağız. İnönü'müzün, memleketimizin geleceği olan gençlerin enerjisine ve sporun birleştirici gücüne inanarak yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

84 x 121 metre ölçülerinde sentetik çim yüzeye sahip futbol sahasının yanı sıra tesis içerisinde 4 adet aydınlatma direği, ikili soyunma odaları, 250'şer kişilik 2 adet portatif çelik tribün, trafo ve mevcut binanın tadilat çalışmaları yer alıyor. - ESKİŞEHİR