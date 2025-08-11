Eskişehir Kız Voleybol Takımı Türkiye Finallerine Yükseldi

Eskişehir'de düzenlenen ANALİG Yarı Final müsabakalarında grubunu başarıyla tamamlayan kız takımı, Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Eskişehir'de gerçekleşen ANALİG Voleybol Yarı Final Müsabakalarında kız takımı önemli bir başarı elde etti. Grup maçlarını başarılı şekilde tamamlayan ekip, 26-31 Ağustos tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Türkiye Finalleri'nde en iyi takımlar bir araya gelerek şampiyonluk için mücadele edecek. Bu başarı, takımın performansını ve sezon içindeki çalışmasını da ortaya koyuyor. - ESKİŞEHİR