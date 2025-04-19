Eskişehir Kupaya Ev Sahipliği Yapacak

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stat için yeniden değerlendirme kararı almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Albayrak, açıklamasında, organizasyonun şehir için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, yapılan eleştirilerin seviyeli olması gerektiğini ifade etti.

Final karşılaşmasının Eskişehir'in gelecekte ev sahipliği yapabileceği büyük organizasyonlar açısından referans niteliği taşıdığını kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığımız görüşmelerde, erken davranalım mantığıyla kendisinden 7 Eylül tarihindeki Türkiye- İspanya maçının şehrimizde oynanmasını talep etmiştik. Sağ olsun başkanımız ve ekibi bizleri kırmadı ve ilk adım olarak Ziraat Türkiye Kupası final maçı 'Eskişehir'de olsun' denilerek karar alındı."

Futbolun birleştirici bir güç olduğunu vurgulayan Albayrak, Eskişehirspor taraftarının yıllardır tribün kültürüyle Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Final maçının Eskişehir'de yapılmasının şehir ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Albayrak, "Amacımız Eskişehir'i futbol beşiği ve festivaller şehri haline getirmek adına bir adım daha atmak, bununla birlikte burada yaşayan esnafımızın, insanımızın ve evlatlarımızın kazanmasıydı." ifadesini kullandı.

Albayrak, Eskişehirspor'a başarılar dileyerek, yaşanan sürecin değerlendirmesini kamuoyunun takdirine bıraktığını vurguladı.