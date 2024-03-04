Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Öğrencileri Spor Alanında 3 Başarıya İmza Attı

Spor

Eskişehir Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu öğrencileri, spor alanında 3 başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği okullar arası spor müsabakalarında, Teakwondo ve Karate branşlarında üstün performans sergileyerek 3 İl birinciliği elde ettiler. Teakwondo dalında yarışan Ceylin Naz S. ve Ömer Efe Ö., sırasıyla 160 cm ve 172 cm kategorilerinde Eskişehir birincisi oldular. Karate branşında ise Kata kategorisinde Yusuf Berat Y., Küçükler klasmanında Eskişehir'in en iyisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Başarıya imza atan genç sporcuları tebrik etmek için düzenlenen ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faideci de katıldı. Müdür Faideci, bu önemli başarıda emeği geçen yöneticileri, öğretmenleri ve tabii ki öğrencileri gururla tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR