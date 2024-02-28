Eskişehir Okul Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Spor

Eskişehir Okul Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu

Eskişehir Okul Takımı Türkiye 3\'üncüsü oldu

Bursa'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Yüzme Türkiye Finalleri'ne Eskişehir'den katılan okul takımı, 12 bin 346 puan alarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak derece alan okul takımını tebrik etti.

28.02.2024 10:55
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Bursa'da gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Yüzme Türkiye Finalleri'ne Eskişehir'den katılan okul takımı Türkiye 3'üncülüğü elde etti.

Okul Sporları Gençler Yüzme Türkiye Finalleri, 23-25 Şubat tarihleri arasında Bursa'da gerçekleştirildi. Finallere Eskişehir'den katılan bir özel okul takımı, 12 bin 346 puan alarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak derece alan okul takımını tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Eskişehir Okul Takımı Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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