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Eskişehirli Bisikletçiler Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika
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Eskişehirli Bisikletçiler Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne Katıldı

Eskişehir'den yola çıkan 22 bisikletli ekip, Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne katılmak için 85 kilometre yol kat etti. Eksi 5 hava sıcaklığına rağmen bisikletli ekip, İnönü Savaşı'nın yıl dönümünde şehitleri anmak için Metristepe Şehitliği'ne ulaştı. Etkinliğe katılan bisikletçiler, zorlu koşullara rağmen önümüzdeki yıllarda da bu anlamlı etkinliğe katılmaya devam edeceklerini belirtti.

Eskişehirli Bisikletçiler Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne Katıldı
09.01.2024 - 15:00,
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Eskişehir'den yola çıkan 22 bisikletli ekip Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne katılmak için 85 kilometre yolu kat ettiler.

Eskişehirli 22 bisikletçi Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne katılmak için Kütahya'ya 85 kilometre pedal bastı. Bisikletli ekip eksi 5 hava sıcaklığına rağmen İnönü Savaşı'nın yıl dönümünde şehitleri anmak için kilometrelerce yolu kat etti. Burada yürüyüşe katılan ekip şehitler için dua ettikten sonra şehitlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Bisikletsever Özlem Sakarya, "Bu yıl 16'cısı düzenlenen Geleneksel Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne biz de Eskişehirli bisikletçiler olarak yıllardır yol şartları imkan verdiği taktirde katıldık. Kimi zaman eksi 5 derecede kimi zaman karda. Bu sene de yağmur ve fırtınaya rağmen üçü kadın toplam 22 bisikletçi Eskişehir'den çıkarak toplamda 85 kilometre yol alıp, Metristepe'nin dik rampasını çıkarak "Milletin maküs talihinin yenildiği yer" olan Metristepe Şehitliği'nde, İnönü Savaşları'nın yıl dönümünde anma etkinliğine katıldık. Dik, uzun bir rampa ve kış şartları zorlayıcı olsa da Atamız ve Aziz Şehitlerimize olan borcumuzu ödemeye yetmez. Önümüzdeki yıllarda da bu anlamlı etkinliği katılmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen emek veren Bozüyük Belediyesi ve AKUT'a, orada bulunan, pedallayan, yürüyen herkese teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirli Bisikletçiler Metristepe Zaferi ve Şehitleri Anma Yürüyüşüne Katıldı - Son Dakika
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