Eskişehirli Karate Sporcuları Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Eskişehirli Karate Sporcuları Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Başarı Elde Etti

Eskişehirli Karate Sporcuları Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası\'nda Başarı Elde Etti

Eskişehirli karate sporcuları Talha Ediz İnarlıoğlu ve Rüzgar Yörümez, Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda dereceye girerek madalya kazandı.

28.08.2024 16:04
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Eskişehirli karate sporcuları Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Talha Ediz İnarlıoğlu katada 2'inci olurken, Rüzgar Yörümez ise kumitede 3'üncü olarak madalya kazandı.

Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası İstanbul'da 23-25 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Turnuvaya Eskişehir'den katılan karate sporcuları Talha Ediz İnarlıoğu 9 yaş katada 2'inci olurken, 11 yaş kumite 35kg da Rüzgar Yörümez 3'üncü oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapmış olduğu bir paylaşım ile genç sporcuları ve antrenörü tebrik edip başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Karate Sporcuları Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Karate Sporcuları Uluslararası Marmara Cup Karate Turnuvası'nda Başarı Elde Etti - Son Dakika
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