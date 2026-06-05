Bocce Şampiyonası\'nda Eskişehir\'den çifte başarı

Bocce Türkiye Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Eymen Berk Ünal Türkiye şampiyonu, İbrahim Ağır ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Okul Sporları' kapsamında Bursa'da Bocce Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Çok sayıda ilden katılım sağlanan şampiyonada Eskişehir'i Şehit Yunus Baykal Ortaokulu öğrencileri Eymen Berk Ünal ve İbrahim Ağır temsil etti. Önemli bir başarıya imza atan Ünal, Türkiye şampiyonu oldu. Ağır ise, Türkiye üçüncüsü olarak Eskişehir'i gururlandırdı. - ESKİŞEHİR