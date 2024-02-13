Eskişehirli Sporcu Ceylin Çiftçi Muay Thai Open Cup Avrupa Şampiyonası\'nda Şampiyon Oldu

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Eskişehirli sporcu Ceylin Çiftçi, dedesinin karşı çıkması sebebiyle muay thai yapamayan annesinin hayalini gerçekleştirerek, katıldığı Muay Thai Open Cup Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Eskişehir'de yaşayan muay thai sporcusu Ceylin Çiftçi, Antalya'da düzenlenen uluslararası Muay Thai Open Cup Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Elde ettiği şampiyonluk sebebiyle çok mutlu olduğunu söyleyen Çiftçi, bu başarıya antrenörü Yüksel Çotuk ve kendisini muay thai sporuna başlatan annesi Dilek Çiftçi sayesinde ulaştığını söyledi. Muay thai hakemliği yapan Dilek Çiftçi kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirtirken, kendisinin bu sporu çok sevdiğini fakat babasının tedirgin olması sebebiyle spora devam edemediğini söyledi. Kızının, kendi tutkusu olan muay thai ile ilgilenmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Dilek Çiftçi, "Bu spora benden daha tutkulu olması çok sevindirici" dedi.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Annesinin tutkusu olan muay thai sporunda Avrupa şampiyonluğu yaşayan genç sporcu Ceylin Çiftçi, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Annesinin ve antrenörünün destekleriyle bu başarıya ulaştığını ifade eden Çiftçi, "Başarımdan dolayı çok mutluyum. Son dönemlerdeki çalışmaları için Yüksel hocama çok teşekkür ederim. Bunu çok beklemiyordum, özellikle final maçını nakavt ile kazandığım için ve bayrağımızı Avrupa Şampiyonası'nda dalgalandırdığım için çok gururluyum. Beklemiyordum dedim ama her maça büyük bir özgüvenle çıkıyorum. Hedeflerim ise milli takıma girmek ve Dünya şampiyonu olmak" dedi.

Dilek Çiftçi: "Bu spora benden daha tutkulu oldu"

Genç sporcu Ceylin Çiftçi'nin annesi Dilek Çiftçi, muay thainin kendisi için küçüklükten gelen bir tutku olduğunu söyledi. İlk olarak 17 yaşındayken tekvando kursuna katıldığını ancak babasının bu sporu tehlikeli bulduğu için spora devam edemediğini belirten Çiftçi, dövüş sporları konusunda kızına her zaman destek olduğunu söyledi. Dövüş sporlarını ve özellikle muay thaiyi çok sevdiği için ilk fırsatta yeniden başladığını ifade eden Çifti, faal olarak muay thai hakemliği yaptığını belirterek, "Kızım 7 yıldır dövüş sporlarıyla uğraşıyor ama aslında tutkunu olan benim. 17 yaşında tekvandoya kayıt olup, babamın 'sakatlanırsın' diyerek göndermediği bir hikayem var. Daha sonra kızımın önünü açarak devam ettim. Kızım burada başarılı oldu, beni hiç üzmedi ve bu spora benden daha tutkulu oldu. Ben aslında 2 yıldır muay thai hakemliği yapıyorum ve bu sporun tutkunuyuz. Muay thai sporuna ilk başta amatör olarak başlamıştım, sonrasında ise hakemliğine geçiş yaptım. Hem sporcu hem hakem olamıyorsunuz, hakemlikte kalıp bu işin içinde olmak istedim" şeklinde konuştu.

Yüksel Çotuk: "Bayrağımızı orada dalgalandırması bizi çok mutlu etti"

Yaklaşık 40 senedir dövüş sanatlarıyla uğraşan ve 8 branşta dövüş antrenörü Yüksel Çotuk, öğrencisinin bu başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrencisine yeni başarı dileklerinde bulunan Çotuk, "Ceylin, Antalya'da yapılan uluslararası Muay Thai Open Cup Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa şampiyonu olarak derece aldı. İnşallah yeni dönemde de aynı dönemde de diliyoruz. Open Cup şampiyonasına birçok ülkeden katılım vardı. 4 maç üst üste geldi ve Ceylin son maçını da nakavt olarak kazanması bizi mutlu etti. Avrupa'dan da birçok sporcu geldiği için ve bayrağımızı orada dalgalandırması bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR