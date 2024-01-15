Eskişehirli Sporcular Balkan Gençler Şampiyonası\'na Katılma Hakkı Kazandı

Eskişehirli sporcular, Gençler Türkiye Salon Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Balkan Gençler Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Gençler Türkiye Salon Şampiyonası 13-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda düzenlendi. Büyük mücadelelere sahne olan şampiyonaya Eskişehirli sporcular adeta damga vurdu. Eskişehirli milli atlet Eda Nur Tulum, 400 metre kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazanırken, yüksek atlamada boy gösteren Elif Aydın ise 2'nci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcular, elde ettikleri başarılarla Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonası'na sporcumuz da katılmaya hak kazandı. - ESKİŞEHİR