Eskişehirli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'ndan 4 birincilikle döndü

Spor

Eskişehirli sporcular katıldıkları Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 4'ü birincilik toplam 8 derece ile kente dönüyorlar.

8 ile 11 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Eskişehir'den de sporcular katılım sağladı. Müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran Eskişehirli sporculardan bazıları derece elde etti. Buna göre Eskişehir'den müsabakaya katılan; 70 kilogram Kick Light Rabia Şafak, 74 kilogram Kick Light Emircan Coşgun, 60 kilogram Kick Light Nisa Demirkaya, Cretif form Mehmet Furkan Karabek 1'inci, 63 kilogram Kick Light Kemal Ercan, 63 kilogram Point Fighting Özgür Yiğit Özçelik 2'nci, Müzikli form Şevval Yıldız ve 65 kilogram Point Fighting Kader Lofçalı ise 3'üncü oldular. - ESKİŞEHİR