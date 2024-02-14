Eskişehirli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 4 birincilikle döndü - Son Dakika
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Eskişehirli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 4 birincilikle döndü

Eskişehirli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası\'ndan 4 birincilikle döndü

Eskişehirli sporcular, Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek toplamda 8 derece elde etti. Müsabakalarda 4 birincilik kazanan sporcular, kente gururla döndü.

14.02.2024 11:49
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Eskişehirli sporcular katıldıkları Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 4'ü birincilik toplam 8 derece ile kente dönüyorlar.

8 ile 11 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Gençler A-B Türkiye Kick Boks Şampiyonası'na Eskişehir'den de sporcular katılım sağladı. Müsabakalarda rakiplerine üstünlük kuran Eskişehirli sporculardan bazıları derece elde etti. Buna göre Eskişehir'den müsabakaya katılan; 70 kilogram Kick Light Rabia Şafak, 74 kilogram Kick Light Emircan Coşgun, 60 kilogram Kick Light Nisa Demirkaya, Cretif form Mehmet Furkan Karabek 1'inci, 63 kilogram Kick Light Kemal Ercan, 63 kilogram Point Fighting Özgür Yiğit Özçelik 2'nci, Müzikli form Şevval Yıldız ve 65 kilogram Point Fighting Kader Lofçalı ise 3'üncü oldular. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Sporcular Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan 4 birincilikle döndü - Son Dakika

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