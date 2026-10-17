Eskişehirspor, 17 Ekim'de Altay deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Eskişehirspor, 17 Ekim'de Altay deplasmanında 3 puan için sahaya çıkacak

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Nesine 3. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, 17 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Tivibu Spor 4'ten canlı yayınlanacak mücadelede siyah-kırmızılı ekip 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Nesine 3. Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Altay'a konuk olacak.

Nesine 3. Lig 7. hafta mücadelesinde Eskişehir temsilcisi Eskişehirspor, İzmir deplasmanında Altay ile karşı karşıya gelecek. 17 Ekim Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen siyah-kırmızılı ekip, zorlu mücadelede 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.

Kaynak: İHA
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