Eskişehirspor, 9 maçta 18 puanla 2. sırada Kepezspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Eskişehirspor, 9 maçta 18 puanla 2. sırada Kepezspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Eskişehirspor, 9 maçta 18 puanla 2. sırada Kepezspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 10. haftasında Kepezspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamladı. 9 maçta 18 puanla 2. sırada bulunan siyah-kırmızılı ekip, 8 puanla 12. sıradaki Antalya temsilcisi karşısında galibiyet hedefliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 10. haftasında karşılaşacağı Kepezspor Futbol A.Ş. mücadelesinin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, taktik ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda paslaşma ve çift kale maçla sona erdi.

Grupta geride kalan 9 maçta topladığı 18 puanla 2. sırada yer alan Eskişehirspor, 8 puanla 12. basamakta bulunan Antalya temsilcisi Kepezspor karşısında galibiyet hedefliyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılı ekip, maç saatini beklemeye geçti.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuEskişehirsporAntalyaSporSon Dakika

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