Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, deplasmanda karşılaşacağı Amedspor maçı hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde başlayan antrenmanda, Pazarspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışmaları yaptı. Kalan oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan, bire bir oyun ve şut çalışmaları gerçekleştirdi. Lig'in 5'inci haftasındaki Amedspor karşılaşması, 2 Ekim Cumartesi günü saat 16: 00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR