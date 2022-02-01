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Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

01.02.2022 16:10
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, pazar günü evinde oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, pazar günü evinde oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında Amedspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maç hazırlıklarına başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, gruplar halinde fitness salonunda çalışmalarını tamamladı. Hazırlıklara yarın öğle saatlerindeki antrenmanla devam etmeyi planlayan Eskişehirspor, Amedspor ile 6 Şubat Pazar günü saat 13.00'te kendi evinde karşılaşacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

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Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Amedspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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