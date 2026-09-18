Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı öncesi hazırlığını bitirdi

Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı öncesi hazırlığını bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. Siyah-kırmızılı ekip bugün Çanakkale'ye gidiyor; karşılaşma 19 Eylül 2026'da saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Bigaspor deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı.
Geçtiğimiz hafta Uşakspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, deplasmandan 2-2'lık beraberlik ile ayrılmıştı. Ligin 3'üncü haftasında Bigaspor ile mücadele edecek olan Eskişehirspor, maç hazırlıkları kapsamında antrenmanlarını tamamladı. Siyah-kırmızılı ekip, bugün Çanakkale'ye doğru yola çıkacak. Bigaspor - Eskişehirspor maçı, 19 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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