Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçı hazırlığında tesislerde pas ve taktik çalıştı

Eskişehirspor, Bursa Yıldırım SK maçı hazırlığında tesislerde pas ve taktik çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, hafta sonu Bursa Yıldırım SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Teknik heyet yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas ve taktik varyasyonları üzerinde durdu, kırmızı-siyahlı ekip maç saatini beklemeye geçti.
TFF 3. Lig temsilcisi Eskişehirspor, ligde karşılaşacağı Bursa Yıldırım SK maçı hazırlıklarına tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor, hafta sonu oynayacağı Bursa Yıldırım SK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmada futbolcular, pas ve taktik varyasyonları üzerinde durdu. Kırmızı-siyahlı ekip, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye geçecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?