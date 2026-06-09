Eskişehirspor'da Başkan Uyarısı

Eskişehirspor Kulübü'nün eski Başkanı Erkan Koca, mevcut Başkan Ulaş Entok'a hitaben, "Eğer bütçeniz yoksa, kulübün önünü vakit kaybetmeden açın. Boşa geçen her gün Eskişehirspor'un geleceğinden çalmaktır" diye belirtti.

Erkan Koca, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok'a hitaben bir açıklama yaptı. Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmış olduğu açıklamada, "Eski bir dosta tavsiyemdir; ben, Eskişehirspor'un önünü açmak ve kulübümüz için büyük önem taşıyan bir sezonda, 2 Haziran 2024 tarihinde görevi sana devrettim. Bugün yaptığın ise Eskişehirspor'un anayasası niteliğindeki tüzüğe aykırıdır. Bugün 9 Haziran. Kongre sürecine ilişkin takvim işlemektedir ve mali genel kurulun haziran ayı içerisinde yapılması gerekmektedir. Bugün kongre kararı alınsa dahi, tüzükte öngörülen süreler nedeniyle genel kurul ancak 21 gün sonra, yani haziran ayının son günlerinde yapılabilecektir. Birkaç gün daha beklenmesi halinde ise tüzük ihlali kaçınılmaz hale gelecektir" ifadeleri yer aldı.

"Şehrimizin uzun yıllardır görülmemiş şekilde kenetlendiği bir dönemdeyiz

Koca, sözlerinin devamında, "Sen, bana şampiyonluk mücadelesinin devam ettiği bir süreçte; 'Başkanım, sen Trabzonspor dosyasını kapatan başkansın, altyapı tesislerini yapan başkansın. Bu taraftara yaranamazsın. Kongre kararı al' diyen kişisin. Bugün ise taraftarlarımızın ve şehrimizin uzun yıllardır görülmemiş şekilde kenetlendiği bir dönemdeyiz. Böyle bir ortamda yeni ayrışmalara ve gereksiz tartışmalara zemin hazırlanması, kulübü yeniden kaosa sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bunun bedelini de yine Eskişehirspor ödeyecektir" diye belirtti.

"Eğer bütçeniz yoksa, kulübün önünü vakit kaybetmeden açın"

Şimdi ise kendisinin Entok'a aynı samimiyetle seslendiğini belirten Koca, açıklamasında şöyle sürdürdü:

"Eğer bütçeniz varsa kongre kararını alıp, yönetiminizi güçlendirip ve yeniden aday olarak yoluna devam et. Ancak Eskişehir, bu sezon harcanan yaklaşık 200 milyon liranın boşa gitmesini kaldıramaz. Harcanan bu kaynakla kulübün futbol ailesine olan borçlarının önemli bir kısmı, hatta tamamı kapatılabilirdi. Eğer bütçeniz yoksa, kulübün önünü vakit kaybetmeden açın. Boşa geçen her gün Eskişehirspor'un geleceğinden çalmaktır. Şahsi hesaplar ve kişisel meseleler uğruna kaybedilecek 30 gün, kulübün ayağına vurulmuş bir prangadan farksızdır. Unutulmamalıdır ki kişiler ve yönetimler Eskişehirspor'un üzerinde değildir. Esas olan koltuklar değil, kulübün geleceğidir. Bunlar, Eskişehirspor'a yıllarını vermiş eski bir dostun ve eski başkanın olarak sana samimi tavsiyelerimdir. Esas olan kişiler değil, Eskişehirspor'un menfaatidir." - ESKİŞEHİR