Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi - Son Dakika
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Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi

12.06.2022 15:53
Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek, oy birliğiyle ikinci kez yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek, oy birliğiyle ikinci kez yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Eskişehirspor'un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, sandık kurulunun oluşturulmasıyla devam etti. Seçime tek aday olarak giren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şimşek, oy birliğiyle ikinci kez kulüp başkanlığına seçildi. Şimşek, seçimin ardından mazbatasını aldı. Toplantıya 871 kulüp delegeden 148 kişi katıldı.

"Buradaki insanlar hala kulübünü terk etmeyen insanlar"

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda mazbatasını almasının ardından konuşma yapan Mehmet Şimşek, "Buradaki insanlar hala kulübünü terk etmeyen insanlar. Bu kulübün hala iyisinde de kötüsünde de arkasında olan insanlar. Zaten kulübün şaşaalı dönemlerinde olanlar şimdi terk etti, gitti. Kaldık biz bize. Biz şunu mu demeliydik, 'bir gün uyandık, FIFA'dan bir ceza geldi. Eksi üç yolluyoruz, eksi altı yolluyoruz, iki buçuk milyon para gönderin.' Paramız olmadığını herkes biliyor. Gittik bir şekilde hallettik. Nasıl hallettiğimizi mi anlatmalıyız? Yıllarca Toto'da kalan parayı Eskişehir'e getirdik. Övünmek mi gerekiyor? Biz yönetim kurulu ve başkanı olarak biz övünmek istemiyoruz. Biz kulübümüzü yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Bu çekirdek kadromuzu da çıkartmak istiyoruz. Ben sadece bunların aleni bir şekilde anlatılmasını istemiyordum. Kulübü birine de satmıyoruz" dedi.

Mehmet Şimşek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler

Mehmet Şimşek (Başkan), Erkan Koca, Mete Yılmaz, Selim Demircioğlu, Özgür Marankoz, Özgür Sürücü, Oğuz Şengel, Erkan Yücel, Hasan Fıstık, Hakan Sayın, Cihan Gürsoy, Tahsin Arman Şanbaklı, Mustafa Topkaya, Mustafa Kemal Bandırma, Serhan Taşdemir

Yedek Üyeler

Fatih Baturaygil, Deniz Kanatlı, Murat Emre Temiztaş, Kaya Kılıç, Gökhan Parlatan, Taylan Şahin, Kadir Akçay, Ersin Işıldı, Cem Binbaş, Hüseyin Topçu, İbrahim Gültekin, Mustafa Güleryüz, Ahmet Cem Mengüç, Anıl Koçhan, Kamil Özkeser

Sicil Kurulu Asil

Cüneyt Önal, Çetin Aslanboğa, Fatih Ak

Sicil Kurulu Yedek

Serkan Fidan, Selahattin Erdoğan, Erde Turan

Disiplin Kurulu Asil

Barış Koyuncu, Gürol Yer, Gürhan Özcan

Disiplin Kurulu Yedek

Haydar Demirel, Cem Tarazan, Özgün Yıldıral

Denetim Kurulu Asil

Ahmet Namık Akdoğan, Tamer Yavuz, Serhat Evirgen

Denetim Kurulu Yedek

Tolga Savaş, İlhan Kısmet, Güven Ortatuna - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi
Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi
Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Polatkan, Eskişehirspor, Mehmet Şimşek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da Mehmet Şimşek ikinci kez başkan seçildi - Son Dakika
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