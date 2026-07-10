Eskişehirspor\'dan İki Yeni Transfer

Eskişehirspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosundaki Tayfun Tatlı ile yeniden anlaşma sağlarken, hücum hattını ise Beykan Şimşek ile güçlendirdi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Eskişehirspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-kırmızılı kulüp, ilk olarak geçtiğimiz sezon da Kırmızı Şimşeklerin formasını terleten orta saha oyuncusu Tayfun Tatlı ile masaya oturdu. Yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki futbolcu ile 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tayfun Tatlı'ya Büyük Eskişehirspor camiasına yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" denildi.

"Hücum hattına tecrübeli takviye"

Transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, son olarak Elazığspor'da forma giyen Beykan Şimşek'i kadrosuna kattı. Siyah-kırmızılılar, 31 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlayarak resmi sözleşmeyi imzaladı. Oyuncunun transferiyle ilgili kulüpten yapılan paylaşımda, "Beykan Şimşek'e Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR