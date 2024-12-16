Eskişehirspor'dan Seyirci Rekoru: 30 Bin 358 Taraftarla Galibiyet - Son Dakika
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Eskişehirspor'dan Seyirci Rekoru: 30 Bin 358 Taraftarla Galibiyet

Eskişehirspor\'dan Seyirci Rekoru: 30 Bin 358 Taraftarla Galibiyet

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Eskişehirspor, Manavgat Belediyespor'u 2-1 yenerek 30 bin 358 biletli taraftarla maç seyirci rekoru kırdı. Kulüp Başkanı Ulaş Entok, taraftarların yoğun ilgisine değinerek, 'Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur' dedi.

16.12.2024 11:30  Güncelleme: 11:34
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BÖLGESEL Amatör Lig 6'ncı Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, evinde 2-1 kazandığı Manavgat Belediyespor karşılaşmasında 30 bin 358 biletli taraftarla seyirci rekoru kırdı.

Bölgesel Amatör Lig 6'ncı Grup 11'inci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde Manavgat Belediyespor'u konuk etti. Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki karşılaşmaya kırmızı-siyahlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçta 30 bin 358 biletli taraftarın karşılaşmayı izlediği ve bunun BAL ligindeki en yüksek taraftar sayısı olduğu belirtilerek rekor kırıldığı anons edildi. Karşılaşmada ilk yarı 1-1 tamamlanırken, Eskişehirspor, 72'nci dakikada Yakup Demirci'nin golüyle 2-1 öne geçerek sahadan galibiyetle ayrıldı ve liderliğe yükseldi. Galibiyetin ardından Eskişehirsporlu taraftarlar galibiyeti gönüllerince eğlenerek futbolcularla birlikte kutladı.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Ulaş Entok, 30 binin üzerinde taraftar sayısıyla rekor kırdıklarını belirterek, "Eskişehirspor'un zaten ligi olmaz. Bugün sıra taraftarımızdaydı. Onlar da üstüne düşeni fazlasıyla yaptılar. Eskişehirspor her zaman taraftar liginde şampiyondur. Bundan sonra da böyle olacak. İnşallah sene sonunda da şampiyonluğu göğüsleriz" dedi.

'EMANETİNİZ EMİN ELLERDE'

BAL liginde bir önceki taraftar rekoru ise Kocaelispor'a aitti. Kocaelispor, 8 Şubat 2015 tarihindeki karşılaşmada 20 bin 745 taraftar sayısına ulaşmıştı. Eskişehirspor, eski rekora atıfta bulunarak sosyal medyadan 'Emanetiniz emin ellerde' paylaşımı yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor'dan Seyirci Rekoru: 30 Bin 358 Taraftarla Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şevki Sünger:
    ESKİŞEHİRPOR TARAFTARI OLARAK GURUR DUYDUM MAÇ ÇOK GÜZELDİ .TARAFTAR 3 SAAT GİŞELERDE BİRBİRİNİ EZDİ İÇERİ GİREBİLMEK İÇİN YÖNETİM SINIFTA KALDI . TARAFTAR YORGUN OLARAK İÇERİ GİRDİĞİNDEN İSTENİLEN PERFORMANSI SERGİLEYEMEDİ 1 0 Yanıtla
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