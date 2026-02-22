Eskişehirspor Deplasmanda Kazandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki zirve takipçisi Eskişehirspor deplasmanda Denizli İdman Yurdu'nu 2-0 yenerek iddiasını sürdürdü: 0-2. Eskişehirspor maçın 44'üncü dakikasında Christopher Kröhn'ün golüyle öne geçti: 0-1. İlk devreyi 1-0 galip kapatan Es-Es, 61'inci dakikada bir kez daha Christopher Kröhn'le golü buldu ve fark ikiye çıktı: 2-0. Denizli İdman Yurdu takımında 77'nci dakikada Nazmi Candoğan kırmızı kart gördü. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Eskişehirspor, Denizli deplasmanında kazanıp 51 puanla 2'nci sırada yer aldı. Denizli ekibi ise 36 puanla orta sıralarda kaldı.