Eskişehirspor, kapanmanın eşiğinde - Son Dakika
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Eskişehirspor, kapanmanın eşiğinde

12.10.2022 15:46
Eskişehirspor, kapanmanın eşiğinde

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek düzenlediği basın toplantısında transfer tahtasının açılarak ayağa kalkması için Ocak ayının Eskişehirspor için son şans olduğunu belirtti.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek düzenlediği basın toplantısında transfer tahtasının açılarak ayağa kalkması için Ocak ayının Eskişehirspor için son şans olduğunu belirtti.

Transfer tahtasının açılamaması durumunda kulübün kapanma sürecinin başlayacağını belirten Şimşek, "Eskişehirspor kulübümüzün durumunu bütün şehir biliyor, normal şartlarda yönetim kurulumuzun istifa etmesi gerekiyor ancak normal şartlar yaşanmadığı için, daha kaotik bir ortam oluşmaması için görevimize devam ediyoruz. Ancak görevimizde devam ederken, kulübün ekonomik olarak ilerleme şansı çok zor görünüyor, takım sahada başarısız olduğu için insanların morali bozuluyor ve düşmeyi durduramıyoruz. Durduramayınca da tepkiler oluşuyor, ancak bu tepkiler verilirken inşaların geçmişe dönüp kendinde suç araması gerekiyor biz sürekli kendimizde arıyoruz, kendimizi yargılıyoruz. Kulübümüzün hiçbir desteği kalmamıştır milletvekilimiz Nurullah Sazak dışında maçımızı izlemeye bile gelen kalmamıştır. Öyle bir sahipsizlik içindeyiz ki insan anlayamıyor, maddi desteği geçtik manevi olarak da destek görmedik, 1,5 senedir görevdeyiz 1 kere olsun valimiz milletvekillerimiz Kazım kurt dışında belediye başkanlarımız maça gelmedi. Bu kulüp Eskişehir'in en büyük STK'sıdır, bundan vazgeçmek bu şehre yakışmaz, koca şehir bir dosyayı kapatamıyoruz, bizim yapabileceklerimizi kısıtlı bunları şeffaf bir şekilde anlatıyoruz, daha güçlü insanlar varsa buyursun gelsin diyoruz ama böyle bir talep de yok" şeklinde konuştu.

Eski futbolculara çağrıda bulundu

Ocak ayının kulübün son şansı olduğunun altını çizen Şimşek, "Bu ara transfer döneminde de bu kulübün transfer tahtası açılmaz ve takviye yapılmazsa artık futboldan bile söz etmeye gerek kalmayacak. Bizim kulübümüz sadece 20-25 kişiden oluşmuyor, aşağıda 400'e yakın çocuğumuz, gençlerimiz var onların da umutlarını yok ediyoruz. Buradan eski futbolculara çağrıda bulunuyoruz, kulüp kapanırsa kimse alacağını alamaz, bize daha fazla yaklaşmaları gerekiyor. Taraftarımız maça geliyor, destek oluyor ama Karşıyaka maçı bir dönüm noktasıdır, son bir şans olarak herkesin gelip bize destek olmasını istiyoruz.

Ekonomik tarafta biz bu kulübü siyasilerin amaçlarına alet olsun istemiyoruz. Burası Eskişehirspor herkesin birarada olduğu bir yer. Biz Eskişehirspor'u nasıl kurtarırız bunu konuşmak istiyoruz. Bakın Eskişehirspor elden gidiyor, varsa daha iyi yapacak insanlar gelirler onlarla da çalışırız, hiçbir zaman kibir yapmadık yapmayacağız kulüp kapanma eşiğine gelmiştir. Bize çok baskı var, anahtarı götürüp verebileceğimiz bir insan da yok" açıklamasını yaptı.

2 ev parasına tahta açılıyor

Transfer tahtasının açılmasına ramak kaldığını kaydeden Şimşek şöyle konuştu:

"2 ev parasına tahta açılıyor. 15-20 milyonda boğuluyoruz. 5 senedir gelen her yönetim borç ödüyor artık sırat köprüsündeyiz, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik artık şehrin canlanması lazım. Altyapıya destekleri arttırdık ama bu hemen olacak bir şey değil, kimsenin elinde sihirli değnek yok, artık şehrin akıllanmasını bize destek olmasını dilemekten başka yapacak bir şey kalmadı. Bu şehir istese bir günde bu takımı kurtarır ama bugüne kadar hiçbir şey yapılmadı. Üzülüyoruz, burada yatıp kalkıyoruz, bu bataklıktan çıkmamız gerekiyor, şehir birlik olursa çok abartılı bir borcumuz yok ama desteğimiz de yok, son şansımız Ocak ayına kadar çalışıp tüm şehrin desteği ile bu durumdan kurtulmamız gerekiyor." - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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İzmir haberi! Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında dostluk rüzgarı İzmir haberi! Karşıyaka ile Eskişehirspor arasında dostluk rüzgarı
Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor, kapanmanın eşiğinde - Son Dakika

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