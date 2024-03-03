Eskişehirspor, Kaynaşlı Belediyespor\'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 18. haftasında Eskişehirspor, evinde karşılaştığı Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Eskişehirspor - Kaynaşlı Belediyespor karşılaşması Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda saat 14.00'te başladı. Eskişehirspor, Emirhan Recep'in 9. dakikada ve Sergen Şakirler'in 37. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda Kaynaşlı Belediyespor'un attığı 1 gol ile maç 2-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle sonuçlandı. Aldığı galibiyetle puanını 42'ye çıkartan Eskişehirspor, gruptaki birinciliği ile zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Eskişehirspor, önümüzdeki hafta Gölbaşı Belediye Spor ile deplasmanda mücadele edecek. - ESKİŞEHİR
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