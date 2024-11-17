Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor'u 4-0 Geçti - Son Dakika
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Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor'u 4-0 Geçti

Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor\'u 4-0 Geçti

Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın gollerini Murat Kara, Necati Önal ve Cengizhan Avcı kaydetti.

17.11.2024 19:08  Güncelleme: 19:13
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor'un karşısında 4-0 galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig'in 7. haftasında Eskişehirspor ve Keçiborlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz geçti. İkinci yarıda ise Murat Kara'nın 51., Necati Önal'ın 58. ve 67., Cengizhan Avcı'nın da 90. dakikada attığı gollerle Eskişehirspor karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta 2 Eylül SK ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor'u 4-0 Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor, Keçiborlu Belediyespor'u 4-0 Geçti - Son Dakika
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