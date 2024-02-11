Eskişehirspor, Kozlu Belediyespor\'un çekilmesiyle hükmen galip

Spor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, bu hafta karşılaşacağı Kozlu Belediyespor'un ligden çekilmiş olması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

Eskişehirspor, bu hafta karşılaşacağı Kozlu Belediyesi'nin ligden çekilmiş olması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı. Aldığı hükmen galibiyetle puanını 35'e çıkartan Eskişehirspor, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bu hafta maça çıkmayan Eskişehirspor, önümüzdeki hafta Yunusemrespor ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR