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Eskişehirspor Kulübü 2024'e Şampiyonluk Hedefiyle Giriyor - Son Dakika
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Eskişehirspor Kulübü 2024'e Şampiyonluk Hedefiyle Giriyor

Eskişehirspor Kulübü, 2024 yılına girilmesi nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, şampiyonluk hedefiyle yeni yıla girmeyi diledi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüm camianın yeni yılının kutlandığı ve 'ŞampiyonBizOlacağız' etiketinin kullanıldığı belirtildi.

Eskişehirspor Kulübü 2024\'e Şampiyonluk Hedefiyle Giriyor
01.01.2024 - 13:30,
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Eskişehirspor Kulübü, 2024 yılına girilmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehirspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir yeni yıl mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "2024 yılının Eskişehirspor'umuza şampiyonluk getirmesi ve en kısa süre içinde hak ettiği yerlere gelmesi dileğiyle tüm camiamızın yeni yılını kutlarız" ifadeleri kullanıldı. Yeni yıl mesajının sonunda 'ŞampiyonBizOlacağız' etiketi de yer aldı. Paylaşım kırmızı siyahlı taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirspor Kulübü 2024'e Şampiyonluk Hedefiyle Giriyor - Son Dakika
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