Eskişehirspor Kulübü 2024\'e Şampiyonluk Hedefiyle Giriyor

Eskişehirspor Kulübü, 2024 yılına girilmesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Eskişehirspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir yeni yıl mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "2024 yılının Eskişehirspor'umuza şampiyonluk getirmesi ve en kısa süre içinde hak ettiği yerlere gelmesi dileğiyle tüm camiamızın yeni yılını kutlarız" ifadeleri kullanıldı. Yeni yıl mesajının sonunda 'ŞampiyonBizOlacağız' etiketi de yer aldı. Paylaşım kırmızı siyahlı taraftarlardan çok sayıda beğeni aldı. - ESKİŞEHİR