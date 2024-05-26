Eskişehirspor Mali Genel Kurulu ve Seçimler Ertelendi - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor Mali Genel Kurulu ve Seçimler Ertelendi

Eskişehirspor'da bugün yapılması planlanan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 2 Haziran'a ertelendi. Kulüp Muhasebe Müdürü Gökay Mehmet Şahin, kurulun ertelendiğini açıkladı. Başkan adayı Ulaş Entok da kurula katılmadı.

26.05.2024 14:59
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Eskişehirspor'da bugün yapılması planlanan olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 2 Haziran'a ertelendi.

Eskişehirspor'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün saat 13.00'da mali genel kurulu ve saat 14.30'da olağanüstü seçimli genel kurulunun gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Kulüp Muhasebe Müdürü Gökay Mehmet Şahin, yeterli çoğunluğun sağlamamasından dolayı kurulun 2 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Eskişehirspor Kulübü Başkan adaylığı için gösterilen Ulaş Entok da kurula katılım sağlamadı. Kurula sadece 26 delege katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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