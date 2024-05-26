Eskişehirspor Mali Genel Kurulu ve Seçimler Ertelendi

Spor

Eskişehirspor'da bugün yapılması planlanan olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle 2 Haziran'a ertelendi.

Eskişehirspor'da Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün saat 13.00'da mali genel kurulu ve saat 14.30'da olağanüstü seçimli genel kurulunun gerçekleştirilmesi bekleniyordu. Kulüp Muhasebe Müdürü Gökay Mehmet Şahin, yeterli çoğunluğun sağlamamasından dolayı kurulun 2 Haziran'a ertelendiğini açıkladı. Eskişehirspor Kulübü Başkan adaylığı için gösterilen Ulaş Entok da kurula katılım sağlamadı. Kurula sadece 26 delege katıldı. - ESKİŞEHİR