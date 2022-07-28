Nepal'deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu oldu - Son Dakika
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Nepal'deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu oldu

28.07.2022 12:21
Nepal'deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu oldu

Eskişehirspor, Nepal'deki yetim çocuklara 45 tane forma gönderdi.

Eskişehirspor, Nepal'deki yetim çocuklara 45 tane forma gönderdi. Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Oğuz Şengel gönderilen formalarla ilgili, "Kimsesiz kaldık, kimsesiz bırakmadık" sözleriyle paylaşımda bulundu.

Anadolu takımları arasında mazisi ve başarıları ile ön plana çıkan Eskişehirspor, geçtiğimiz günlerde Nepal'deki yetim çocuklara, bir yardım vakfı aracılığıyla 45 adet forma yolladı. Eskişehirspor formasını giyen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Eskişehirspor'un ismini hayırlı bir işle yurtdışında duyuran Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Oğuz Şengel, konuyla ilgili, "Nepal'deki yetim kardeşlerimize Eskişehirspor formalarımızı hediye ettik. Allah emeği geçenlerden ebeden razı olsun. Kimsesiz kaldık, kimsesiz bırakmadık" sözlerini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımı Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek dahil bir çok kullanıcı beğendi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Nepal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nepal'deki çocuklar Eskişehirspor formasıyla mutlu oldu - Son Dakika

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