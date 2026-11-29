TFF 3. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor'un, Denizli İdmanyurdu 1959 SK'yı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada, siyah-kırmızılı taraftarlar Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 askeri tribüne astıkları pankartla andı.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan müsabakada Eskişehirspor taraftarları anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Siyah-kırmızılı futbolseverler, Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerinin yer aldığı pankartı tribüne astı. Ay ve yıldızın da yer aldığı pankartta, "Hv. Plt. Alb. Mehmet Çöl, Hv. Plt. Ütğm. Halil Karabulut, Hv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan, Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Muhammed Nurullah Erarslan, Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Alp Gürdağ - Vatan size minnettardır!" ifadelerine yer verildi.

Karşılaşma boyunca takımlarına destek veren Eskişehirspor taraftarlarının bu duyarlı davranışı stadyumdaki sporseverlerden büyük takdir topladı.