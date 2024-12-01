Eskişehirspor Tarsus İdman'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor Tarsus İdman'ı 3-0 Yendi

Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup ederek 9. hafta maçını kazandı.

01.12.2024 18:23
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, Tarsus İdman Yurdu karşısında 3-0 galip geldi.

Bölgesel Amatör Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor ve Tarsus İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçın 15. dakikasında Erdin Üzer'in attığı golle Eskişehirspor ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda ise 75. dakikada Cenk Özbey'in ve 90. dakikada Hasan Şen'in golleriyle Eskişehirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Eskişehirspor önümüzdeki hafta K. Ereğlispor ile karşı karşıya gelecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor Tarsus İdman'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor Tarsus İdman'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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