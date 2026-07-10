Eskişehirspor Transfer Hamlelerine Devam Ediyor

Eskişehirspor, iç transferde tecrübeli kaleci Bora Göymen ile yeniden anlaşırken, dış transferde ise Altay'ın 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Emre Tangeldi'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadro yapılanma çalışmalarına hız kesmeden devam eden Eskişehirspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Siyah-kırmızılı ekip, hem iç transferde istikrarı korumak hem de dış transferde geleceğe yatırım yapmak adına iki önemli imza attırdı.

İç transfer çalışmaları kapsamında yönetim, geçtiğimiz sezon takımın kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi Bora Göymen ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde, başarılı kaleci ile 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, "Bora Göymen'e Eskişehirspor camiasına yeniden hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleriyle paylaşım yapıldı.

Dış transferde de boş durmayan Eskişehir ekibi, geleceğe yönelik bir hamleye imza atarak son olarak İzmir temsilcisi Altay'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Tangeldi'yi renklerine bağladı. Yönetimle bir araya gelerek kendisini siyah-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan genç futbolcu için kulüp hesaplarından, "Emre Tangeldi'ye Büyük Eskişehirspor camiasına hoş geldin diyor, siyah-kırmızı forma altında başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı. - ESKİŞEHİR