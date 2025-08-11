Eskişehirspor ve Bursaspor'dan Önemli Maç - Son Dakika
Spor

Eskişehirspor ve Bursaspor'dan Önemli Maç

11.08.2025 14:02
İki kulüp, ormanları yeniden ağaçlandırmak için dostluk maçı düzenliyor. Bilet gelirleri bağışlanacak.

Eskişehirspor ve Bursaspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" adıyla bir dostluk maçı düzenleyecek.

Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda 16 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, sporseverleri yalnızca bir futbol maçına değil, bir fidan dikme seferberliğine tanıklık etmeye ve destek olmaya davet ediyor.

Biletlerin satışa çıktığı gün Eskişehirspor taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü biletleri anında tükenirken Bursaspor taraftarları ise ilk 24 saatte 24.000 bilet alarak kampanyaya destek oldu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik projenin önemini, "Bursaspor ve Eskişehirspor sadece birer futbol kulübü değil, aynı zamanda şehirlerinin ve toplumun birer parçasıdır. Doğamıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle, bu anlamlı projede Eskişehirspor ile omuz omuza vermekten gurur duyuyoruz." sözleriyle açıkladı.

İş birliğinin önemine dikkat çeken Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da, "Bizim dostluğumuz, sahadaki 90 dakikadan çok daha derindir. Söz konusu memleketimiz olduğunda hepimiz aynı takımdayız. Bu maç, yeşil sahalardan yanan ormanlarımıza uzanan bir umut köprüsü olacak. Futbolun birleştirici gücünü toplumsal fayda için harekete geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Eskişehirspor, Bursaspor, Etkinlik, Kültür, Futbol, Bursa, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

