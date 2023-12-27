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Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle antrenmana başladı - Son Dakika
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Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle antrenmana başladı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta lider durumda olan Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Levent Kartop yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kartop, futbolcularla tanıştıktan sonra antrenmanı yönetti.

Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle antrenmana başladı
27.12.2023 - 17:00,
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Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta lider durumda olan Eskişehirspor'da futbolcular, yeni teknik direktörü Levent Kartop yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 12. haftasında cumartesi günü oynayacağı Çilimli Belediyespor maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Levent Kartop yönetiminde sürdürdü. Teknik Direktör Levent Kartop, teknik heyetindeki Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde futbolcularla tanıştı. Futbolcular, gerçekleştirilen toplantının ardından günün antrenmanını yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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