Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Spor

Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle ilk antrenmanını yaptı

Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle ilk antrenmanını yaptı

Eskişehirspor, teknik direktör ve sportif direktörün istifasının ardından Önder Karaveli'nin göreve gelmesiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için hazırlıklara başlayan takım, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için galibiyet hedefliyor.

14.03.2024 15:02
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Geçtiğimiz gün teknik direktörü ve sportif direktörü istifa eden Eskişehirspor, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanını Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için gerçekleştirdi.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifalarını vermesinin ardından göreve başlayan Önder Karaveli eşliğinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçının ilk hazırlıklarına başladı. Siyah-kırmızılı ekip, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele için antrenman yaptı. Grupta ikinci olarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Eskişehirspor, bu hafta oynanacak maçtan galibiyet elde ederse puanını 45'e çıkartacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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