Eskişehirspor, yeni teknik direktörüyle ilk antrenmanını yaptı

Geçtiğimiz gün teknik direktörü ve sportif direktörü istifa eden Eskişehirspor, Önder Karaveli'nin göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanını Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçı için gerçekleştirdi.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifalarını vermesinin ardından göreve başlayan Önder Karaveli eşliğinde Kırşehir Gençlik Hizmetleri maçının ilk hazırlıklarına başladı. Siyah-kırmızılı ekip, 17 Mart Pazar günü saat 14.00'da Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele için antrenman yaptı. Grupta ikinci olarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Eskişehirspor, bu hafta oynanacak maçtan galibiyet elde ederse puanını 45'e çıkartacak. - ESKİŞEHİR
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Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ile NBA iş birliğiyle gerçekleştirilen Jr. NBA BİDEV Ligi'nin sezon finali, 17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılacak. Eski basketbolcu Muggsy Bogues da finallerde yer alacak ve NBA finallerinin kupa olan 'Larry O'Brien Trophy' de İstanbul'a getirilecek. Şampiyon takımlar, kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek ve ödülleri Muggsy Bogues verecek.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sırasında rahatsızlanan ve hastanede vefat eden 62 yaşındaki Selçuk Tuncer, Alanya'da toprağa verildi. Tuncer'in cenazesi Gürses Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedildi.
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde puanların birbirlerine yakın olduğu için odaklanmalarına devam etmeleri gerektiğini belirtti. Gisdol, takımın performansından memnun olduğunu ve aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini söyledi.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) faaliyet programında yer alan ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından gerçekleştirilen 12. Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Organizasyonda 9 ülkeden 389 sporcu mücadele ediyor. Yarışlar, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.
Sakarya'da düzenlenecek olan Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor. 20 spor kulübünden 228 sporcu mücadele edecek ve 32 müsabaka gerçekleştirilecek. Şampiyona, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
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